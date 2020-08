FC Bayern nach CL-Sieg in München gelandet

Der FC Bayern München ist nach dem Gewinn der Champions League zurück in der Heimat. Das Flugzeug mit dem Team an Bord landete am Montagnachmittag auf dem Flughafen München. Aufgrund der Corona-Pandemie soll es allerdings nicht zu einem Kontakt des Triple-Siegers mit den Fans kommen.

Größeren Feierlichkeiten wird es demnach nicht geben. Stattdessen empfing Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Bayern. Kurz vor der Ankunft des Teams sagte der CSU-Chef vor Journalisten, dass der Klub „wie immer die deutsche Fußball-Ehre verteidigt“ habe. Es handele sich um eine der beeindruckendsten Bayern-Mannschaften, die man je gesehen habe. Zudem gehe er davon aus, dass „positive Ausstrahlung und Teamgeist“ den Bürgern auch in Corona-Zeiten Mut machten, so Söder weiter. Die Spieler begrüßte der Ministerpräsident nicht mit einem Handschlag sondern per Ellenbogen-Check. Zum Empfang des Teams wurde extra ein Roter Teppich ausgerollt. Die Bayern hatten das Finale in Lissabon am Sonntag mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Sie konnten somit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewinnen. (dts)