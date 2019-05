Frankfurts Stürmer Jovic: „Andere Ligen passen besser zu mir“

Eintracht Frankfurts Torjäger Luka Jovic hat nach zwei Jahren in der Bundesliga für sich erkannt, dass andere europäische Klassen besser zu seinem Spielstil passen. „Nach meinen Erfahrungen, die ich in der Europa League machen durfte, würde ich sagen, dass einige andere Ligen in Europa besser zu mir passen – zu meiner Art, Fußball zu spielen“, sagte Jovic der „Welt am Sonntag“. Bezüglich der Physis eines Profis sei die Bundesliga „schon sehr anspruchsvoll. Aber ich hatte nach den Spielen gegen Chelsea oder Inter Mailand für mich persönlich das Gefühl, dass ich mich in der Premier League oder Serie A noch wohler fühlen könnte. Die Art, wie die Mannschaften dort spielen, passt besser zu mir. In der Bundesliga wird ein sehr hohes Pressing gespielt und viel gelaufen“, so der Mittelstürmer weiter.

Zu den Transfergerüchten um seine Person sagte er: „Es ist viel spekuliert worden. Aber ganz ehrlich, ich habe mich damit nicht beschäftigt und das an mich herangelassen. Das können Sie mir glauben. Mir war es wichtig, für die Eintracht da zu sein. Ich wollte nicht, dass es heißt: Der Luka Jovic ist abgelenkt und mit den Gedanken woanders“, so Eintracht Frankfurts Torjäger. Er traue sich aber zu, zu einem Spitzenklub zu wechseln. „Ich freue mich darauf, mal mein Niveau im Vergleich mit den besten Spielern der Welt zu sehen. Eins ist klar: Ich will Erfolg in meiner Karriere haben“, sagte Jovic der „Welt am Sonntag“. (dts)