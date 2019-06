Frauenfußball-WM: Deutschland steht im Achtelfinale

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich hat sich die DFB-Elf durch einen souveränen 4:0-Erfolg gegen WM-Neuling Südafrika als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert. Nach zwei durchwachsenen Siegen in den ersten beiden Vorrundenspielen hätte Deutschland bereits ein Remis gereicht, um den Gruppensieg perfekt zu machen. Doch die DFB-Elf spielte von Beginn an auf Sieg.

Zur Halbzeit war die Partie nach den Toren von Leupolz, Däbritz und Popp entschieden. Die Südafrikanerinnen fanden zu keiner Zeit ein Mittel, um die deutsche Defensive zu knacken. Den Endstand besorgte kurz nach der Pause Magull, die das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. (dts)