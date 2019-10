Fußball-Verband Mittelrhein warnt Amateurspieler vor Militär-Saluten

Nach ersten Fällen von Militär-Saluten in Kreisligen in Recklinghausen hat der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) die Spieler der Amateurvereine aufgefordert, auf politische Gesten und Statements zu verzichten. „Politisch motivierte Stellungnahmen haben auf unseren Fußballplätzen nichts zu suchen“, sagte FVM-Präsident Bernd Neuendorf dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstagsausgabe). In der FVM-Satzung sei verankert, „dass der FVM und seine Vereine parteipolitisch und weltanschaulich neutral“ seien.

„Daher appellieren wir dringend an unsere Vereine, auf politische Gesten und Statements auf dem Fußballplatz zu verzichten“, so der FVM-Präsident weiter. Im FVM sei bisher keine Nachahmung der politisch motivierten Jubel-Geste der türkischen Nationalspieler bekannt. „Sollten wir dazu Kenntnis erlangen, werden wir kurzfristig Stellungnahmen der Vereine einholen und über eine Abgabe an das Verbandssportgericht entscheiden“, sagte Neuendorf dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte der 21 Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der FVM betreut rund 380.000 Einzelmitglieder in 1.115 Vereinen. (dts)