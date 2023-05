El Salvador: Fußballverband bricht Meisterschaft nach tödlicher Massenpanik ab

Angehörige und Freunde tragen am 22. Mai 2023 in San Salvador den Sarg von Leslie Ferman Murcia, 34, einem Opfer der Massenpanik im Cuscatlan-Stadion. Foto: Marvin Recinos/AFP via Getty Images

Nach einer Massenpanik am 21. Mai bei einem Erstligaspiel in El Salvador mit zahlreichen Verletzten und Toten steht das Land unter Schock.

Drei Tage nach einer Massenpanik in einem Fußballstadion in El Salvador mit mindestens zwölf Toten und hunderten Verletzten hat der Fußballverband des Landes die nationale Meisterschaft Clausura abgesagt. „Wir haben beschlossen, die nationale Meisterschaft von El Salvador 2022–2023 abzubrechen“, teilten der nationale Fußballverband und die Erstliga-Vereine am Mittwoch (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Dieser Schritt sei „als Reaktion auf die Schwere der Ereignisse“ getroffen worden“, um die Sicherheit der Sportstätten zu gewährleisten. Nach Angaben des Fußballverbandes wird es „keinen Meister geben“.

Bei dem Fußballspiel zwischen den Teams Alianza und FAS in der Hauptstadt San Salvador war es am Sonntag zu einer Massenpanik gekommen. Berichten zufolge hatte es vor dem Fußballspiel einen großen Fan-Andrang gegeben. Nach Angaben des Rettungsdienstes begann der Ansturm auf das Stadion nach dem Einsturz eines Stadiontors.

(afp/red)