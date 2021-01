Gladbach verpasst dritten Ligasieg in Serie – Remis beim VfB

Borussia Mönchengladbach hat kurz vor Schluss den dritten Sieg in der Fußball-Bundesliga in Serie verspielt.Beim 2:2 (1:0) beim VfB Stuttgart kassierte das Team von Trainer Marco Rose den Ausgleich erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit…

Beim 2:2 (1:0) beim VfB Stuttgart kassierte das Team von Trainer Marco Rose den Ausgleich erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit und konnte nach dem Erfolg gegen den FC Bayern in der Vorwoche nicht nachlegen.

Silas Wamangituka verwandelte einen Foulelfmeter für die Schwaben zum Endstand, Nicolas Gonzalez (58.) erzielte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Dank der Treffer von Lars Stindl (35. Minute/Foulelfmeter) und Denis Zakaria (61.) sah Gladbach lange Zeit wie der sichere Sieger aus, bleibt nun aber Tabellensiebter. (dpa)