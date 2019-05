Hecking wird neuer Cheftrainer beim Hamburger SV

Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Dieter Hecking als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das teilte der Verein am Mittwochmittag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Bis zuletzt war der Fußballlehrer Trainer von Borussia Mönchengladbach.

Mit den Fohlen hatte er in der abgelaufenen Bundesligasaison den fünften Platz erreicht. Gladbach hatte dennoch die Zusammenarbeit mit Hecking am Saisonende beendet, auch weil die Rückrunde deutlich schlechter als die Hinrunde lief. In Hamburg folgt Hecking auf Hannes Wolf, der nach dem verpassten Wiederaufstieg entlassen wurde. (dts)