HSV verpflichtet Tim Walter als neuen Cheftrainer

Tim Walter wird neuer Cheftrainer des Hamburger SV. Der 45-jährige Fußballlehrer habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte der Zweitligist am Dienstag mit. Er soll nach der Sommerpause die sportlichen Geschicke des Teams übernehmen. Beim HSV folgt Walter auf Horst Hrubesch, der das Amt drei Spieltage vor Saisonende interimsweise von Daniel Thioune übernommen hatte.

Zum Aufstieg hatte es nicht mehr gereicht: Die Saison beendeten die Hamburger auf dem vierten Platz. Walter war zuletzt Cheftrainer des VfB Stuttgart, wo er im Dezember 2019 entlassen wurde. Zuvor hatte er unter anderem Holstein Kiel trainiert. Seinen neuen Verein soll er nach bisher drei Jahren Zweitklassigkeit in Folge, in denen der HSV am Ende immer auf dem vierten Platz landete, wieder in die Bundesliga führen. (dts)

