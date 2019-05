Karlsruher SC macht Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt

Am 37. Spieltag der 3. Liga hat der Karlsruher SC im Auswärtsspiel gegen Preußen Münster mit 4:1 gewonnen. Durch den Sieg stieg der Karlsruher SC bereits am vorletzten Spieltag in die 2. Fußball-Bundesliga auf, da er bei einem Abstand von vier Punkten auf den Tabellendritten am letzten Spieltag nicht mehr vom zweiten Rang verdrängt werden kann. Der Tabellendritte SV Wehen Wiesbaden gewann sein Heimspiel am Samstag gegen den VfL Osnabrück, der bereits seit dem 34. Spieltag als Aufsteiger in die 2. Bundesliga festgestanden hatte, mit 1:0 und sicherte sich somit vorzeitig den Relegationsplatz.

Der Tabellenvierte Hallescher FC gewann zwar ebenfalls sein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 1:0, kann den dritten Tabellenplatz bei einem Abstand von vier Punkten jedoch nicht mehr am letzten Spieltag am 18. Mai erreichen. (dts)