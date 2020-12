Kovac: Kramarić könnte auch bei Spitzenklub bestehen

Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac geht davon aus, dass Hoffenheim-Star Andrej Kramarić auch bei einem Spitzenklub in der Bundesliga bestehen könnte. Da sei er sich ganz sicher, sagte Kovac dem „Kicker“. In Hoffenheim bekomme er zwar genau die Anerkennung, die er brauche, aber er habe auch weitere Qualitäten.

Der aktuelle Trainer von AS Monaco geht zudem davon aus, dass der 29-Jährige noch besser als in seiner bisherigen Karriere spielen kann. „Ich bin der Meinung, dass in Andrej sogar noch mehr Potenzial schlummert“, so Kovac. „Ich frage mich manchmal, wie er spielen und was er erreichen könnte, wenn er in einem Klub wäre, der um die Meisterschaft und in der Champions League spielt.“ Er glaube, dass Kramarić seinen „Leistungszenit“ noch nicht erreicht habe. Kramarić spielt seit 2016 bei der TSG Hoffenheim, in der kroatischen Nationalmannschaft war Kovac zwischenzeitlich sein Trainer. Zuletzt war über einen möglichen Wechsel des kroatischen Stürmers zum FC Bayern München spekuliert würden. (dts)