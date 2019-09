Deutschlands Fußball Nationalteam spielt in Hamburg gegen die Niederlande. Ein Duell zweier Rivalen, wobei diese Rivalität im Laufe der Jahre an Biss verloren hat. Zuletzt holten die DFB Kicker in Amsterdam einen 3:2 Sieg gegen das Oranje Team. DFB Bundestrainer Joachim Löw spürt vor der Begegnung einen tollen Teamgeist. „Es ist in der Mannschaft eine große Aufbruchstimmung zu spüren. Die letzten Male hatten wir eine sehr, sehr positive Stimmung und einen sehr guten Spirit.“ Löw lobt die Mischung aus Erfahrung und Talenten.

„Ich finde, dass wir eine gute Truppe haben“, ergänzte Abwehrchef Niklas Süle vom FC Bayern München. DFB Sportdirektor konstatierte, dass der Umbruch im Team sehr positiv verlaufen ist. Das WM Desaster von 2018 ist vergessen, der Abstieg in der Nations League scheint abgehakt zu sein. Das DFB Team ist wieder auf der Überholspur angekommen. Im Kader spiegelt sich die Bundesliga deutlich: Bayern (5 Spieler), Dortmund (3 Spieler) und RB Leipzig (3 Spieler) stellen den größten Teil des 22 Mann Kaders.

Junger frischer Wind im DFB Team

„Im letzten Jahr haben wir begonnen, den Umbruch einzuleiten und den wollten wir auch weitergehen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw. Gegen die erstarkten Holländer wird es nach dem Hinspiel Coup mit dem Last Minute 3:2 auf Konzentration ankommen. „Die Niederländer sind flexibel, variabel, schnell und abgezockt vor dem Tor. Da müssen wir aufpassen und hellwach sein“, meint Torhüter Manuel Neuer. Die direkten Duelle zwischen 2018 und 2019 im Überblick:

Niederlande – Deutschland 2:3

Deutschland – Niederlande 2:2

Niederlande – Deutschland 3:0

Der Torhüter ergänzt: „Es wird ein Duell auf Augenhöhe, das wir hoffentlich für uns entscheiden werden.“ Ein Sieg gegen die Niederlande würde Deutschland auf Platz eins bringen. Das würde auch bedeuten, dass man den kommenden Gegner Nordirland rechtzeitig abgefangen hat. Bei EpochTimes können Sie das Duell Deutschland gegen Niederlande im Liveticker mitverfolgen. (cs)