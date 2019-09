Marco Reus will nach Karriere nicht im Fußballgeschäft bleiben

Der offensive Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Marco Reus, möchte nach seiner Karriere nicht weiter im Fußballgeschäft bleiben. „Noch mal 15 oder 20 Jahre in diesem Business zu arbeiten, mit dieser Öffentlichkeit, als Trainer oder als Manager, das ist eher nicht meins“, sagte Reus dem „Zeitmagazin“.

Er wolle auch „die andere Seite des Lebens kennenlernen und Dinge tun“, die er nie habe tun können: „Also richtig reisen, nicht so wie wir, die wir immer nur zwei Tage an einem Ort sind. Es gibt noch so so viele Sachen, die man noch erleben möchte. Dazu braucht man Zeit“, so der Fußballprofi weiter.

Dass er als Spieler den Schritt ins Ausland trotz einiger Angebote nicht gemacht habe, bereue er nicht. Er sei in seiner Heimatstadt Dortmund geblieben, weil er glücklich sein müsse, um mit freiem Kopf Fußball zu spielen: „Es kann auch eine Sache des Mutes sein, zu bleiben und an einem Ort was aufzubauen“, sagte Reus dem „Zeitmagazin“. (dts)