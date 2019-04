Marco Rose wird neuer Gladbach-Cheftrainer

Marco Rose wird ab der Saison 2019/20 neuer Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Das teilte der Verein am Mittwochmittag mit. Rose ist derzeit noch Chefcoach beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg.

Mit dem gebürtigen Leipziger sollen auch dessen Co-Trainer Rene Maric, Alexander Zickler und Patrick Eibenberger nach Mönchengladbach kommen. „Marco Rose hat in Salzburg in den vergangenen sechs Jahren hervorragende Arbeit geleistet und wir freuen uns, dass er ab der kommenden Saison bei uns sein wird“, sagte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl. Rose wird auf Dieter Hecking folgen, der die Fohlen zum Saisonende verlässt. Aktuell kämpfen die Gladbacher noch um den Einzug in die Champions League. Sie haben auf Rang fünf derzeit vier Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt. (dts)