Nagelsmann: Restliche Spieltage sind wie eine EM

RB-Leipzig-Cheftrainer Julian Nagelsmann blickt den letzten Tagen vor dem Re-Start der Bundesliga positiv entgegen. „Es gilt, die Jungs fit und spielfähig zu machen. Wir sind gut dabei, haben richtig Gas gegeben“, sagte Nagelsmann dem „Kicker“.

Er betrachte diese Woche als „kleines Trainingslager, in dem wir uns sozusagen auf den dritten Teil der Saison vorbereiten“. Die ganze Situation sei wie vor einem Turnier: „Man hatte eine kurze Pause, dann eine lockere und jetzt eine schärfere Vorbereitung.“ Die restlichen neun Spiele seien wie eine EM, „und die wollen wir gewinnen“, so der Trainer. Zudem sei er zuversichtlich, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann. Er „glaube und hoffe“, dass jetzt jedem Spieler und jedem Vereinsfunktionär bewusst sei, dass man eine Vorbildfunktion habe und viel „auf der Kippe“ stehe, wenn man sich nicht an die Regeln halte. „In der Quarantäne-Woche und auch in den sechs Wochen danach wird es darum gehen, äußerst diszipliniert zu sein“, sagte Nagelsmann. (dts)