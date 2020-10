Nations League: Deutschland mit Remis gegen die Schweiz

Am vierten Spieltag der UEFA Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft zuhause gegen die Auswahl aus der Schweiz mit 3:3 unentschieden gespielt. Die Löw-Elf versuchte mit frühem Pressing eine Führung in den ersten Minuten zu erzwingen. Sie geriet aber stattdessen in der fünften Minute in Rückstand, als nach einer Ecke Freuler den Ball nochmal in den Sechzehner köpfen durfte und Gavranovic über Neuer hinweg in den linken Knick traf.

Die deutsche Mannschaft setzte sich in der Folge am Schweizer Strafraum fest, ohne sich dabei aber zwingende Chancen zu erspielen. Stattdessen hatten die Eidgenossen in der 16. Spielminute erneut eine große Chance, als Seferovic einen Pass von Neuer im Aufbau abfing und Gavranovic einsetzte, dieser scheiterte allerdings aus halbrechter Position an Neuer. Die Gastgeber hatten lange Ballbesitzzeiten, die Torgefahr hatten die Gäste. Nach einem schönen Hackenpass von Shaqiri schoss Seferovic das Leder freistehend aus 18 Metern in die Wolken. In der 26. Minute machte es Freuler deutlich besser: nach einem Bilderbuch-Konter und Pass von Seferovic hob der Bergamo-Profi das Spielgerät über Neuer hinweg ins Tor. Aber schon in Minute 28 reagierte das deutsche Team, als Werner zum Solo ansetzte und gegen drei Gegenspieler flach ins rechte Eck vollendete. In der 35. Minute versuchte es Gosens aus 16 Metern mit dem linken Außenrist, aber Sommer kratzte die Kugel aus dem rechten Winkel. In der 44. Minute setzte Kroos einen Schuss aus 19 Metern knapp neben den linken Knick. Zur zweiten Halbzeit machte Deutschland viel Druck und kam in der 55. Minute zum Ausgleich, als Havertz das Leder erst selbst eroberte, in den Strafraum dribbelte und dann flach ins lange Eck traf. Aber die Freude währte nicht lange: in der 56. Minute kam Seferovic zweimal frei vor Neuer zum Abschluss, wurde beide Male vom Bayern-Keeper pariert, doch den dritten Ball drosch Gavranovic zentral unter den Querbalken. Doch auch dieser Spielstand hielt nicht lange: in der 60. Minute passte Werner von der Grundlinie auf Gnabry, der das Spielgerät mit der Hacke kunstvoll im linken Eck versenkte. In der 81. Minute passte Gnabry auf den eingewechselten Draxler, der aus halbrechter Position aber nur das Außennetz traf. In der Nachspielzeit sah Schär nach Foul an Draxler noch die gelb-rote Karte. Es blieb letztlich aber bei der Punkteteilung zwischen Deutschland und der Schweiz. (dts)