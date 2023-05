Neun Tote bei Massenpanik in Stadion in El Salvador

Bei einer Massenpanik in einem Fußballstadion in El Salvador sind neun Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien zudem verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte die Polizei am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Mindestens zwei von ihnen seien in einem ernsten Zustand.

Ersten Informationen der Beamten zufolge lösten Fans die Massenpanik aus, die versuchten, in das Stadion in der Hauptstadt San Salvador zu gelangen, um ein Fußballspiel zu sehen. Das Spiel wurde unterbrochen, um die Zuschauer in Sicherheit zu bringen.

Gesundheitsminister Francisco Alabí sagte, „alle Patienten“ würden medizinisch versorgt. Der Zivilschutz sei vor Ort, um den Betroffenen zu helfen, sagte Innenminister Carlos Fuentes. Hunderte Soldaten und Polizisten wurden ebenfalls zum Stadion geschickt.

Im vergangenen Herbst waren bei einer Massenpanik in einem indonesischen Fußballstadion 135 Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen waren mehr als 40 Kinder. (afp)