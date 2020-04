Offiziell: Anfang wird neuer Chefcoach von Darmstadt 98

Der ehemalige Köln-Trainer Markus Anfang coacht ab Sommer Fußball-Zweitligist Darmstadt 98. „Der SV Darmstadt 98 wird mit Markus Anfang als Cheftrainer in die kommende Spielzeit gehen: Der 45-Jährige unterschrieb bei den Lilien einen Vertrag bis Juni 2022 und wird die Nachfolge von Dimitrios Grammozis antreten“, teilte der Verein am Donnerstag mit. Mit Anfang stoße auch Assistenztrainer Florian Junge zum Trainerstab des SV 98. „Markus Anfang war unser Wunschkandidat und in den Gesprächen hat man von Beginn an gespürt, dass er große Lust auf die Aufgabe in Darmstadt hat. Er hat bei seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er seinen Teams eine klare Struktur sowie Handschrift geben und Spieler weiterentwickeln kann“, sagte der Sportliche Leiter der Lilien, Carsten Wehlmann.

Die Hessen rangieren in der angehaltenen Zweitligasaison auf dem sechsten Platz. (dts)