Offiziell: Timo Werner wechselt zum FC Chelsea

Nationalspieler Timo Werner wechselt zum 01. Juli vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zum FC Chelsea in die englische Premier League. Das teilten beide Vereine am Donnerstag mit und bestätigten damit entsprechende Medienberichte. Über die Ablösemodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden, so RB. Mit dem Wechsel nach London werde Werner auch nicht mehr für die Leipziger im nachgelagerten Champions-League-Turnier im August 2020 auflaufen, hieß es weiter.

Der 24-Jährige war im Sommer 2016 vom VfB Stuttgart zu den Leipzigern gewechselt und hatte bei ihnen alle bisherigen vier Spielzeiten in der Bundesliga bestritten. (dts)