Ronaldinho nach Haft und Hausarrest in Paraguay zurück in Brasilien

Der frühere brasilianische Fußballstar Ronaldinho ist nach seiner Freilassung in Paraguay in sein Heimatland zurückgekehrt. Eine Privatmaschine mit Ronaldinho und dessen Bruder landete am Dienstag am internationalen Flughafen von Rio de Janeiro. Die Brüder hatten in Paraguay fast ein halbes Jahr in Gefängnis und Hausarrest verbracht, weil sie mit gefälschten Pässen eingereist waren.

Ein Richter in der Hauptstadt Asunción hatte dann am Montag (24. August) die Freilassung der beiden Brüder gegen Auflagen verfügt. Sie waren Anfang März nach ihrer Einreise nach Paraguay festgenommen worden, weil sie zu Werbeterminen mit gefälschten Pässen eingereist waren. Ronaldinho beteuerte, er habe nicht gewusst, dass die Pässe gefälscht waren.

Der 40-Jährige akzeptierte die Konditionen seiner Freilassung. Dazu gehört, dass er eine Entschädigung von umgerechnet etwa 76.000 Euro zahlen muss. Außerdem muss er die paraguayische Justiz verständigen, wenn er im Laufe der kommenden zwölf Monate seinen ständigen Wohnort wechselt.

Vorbestraft ist Ronaldinho anders als sein Bruder durch die Gerichtsentscheidung aber nicht. Der Bruder, der als Manager für den früheren Fußball-Weltmeister arbeitet, muss umgerechnet rund 93.000 Euro zahlen und bekommt einen Eintrag ins Vorstrafenregister. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hatte Ronaldinhos Bruder anders als der Ex-Weltmeister gewusst, dass die Pässe gefälscht waren.

Der Richter hob hervor, dass es sich bei seiner Entscheidung nicht um eine endgültige Einstellung des Verfahrens handele. Vielmehr profitiere Ronaldinho von einer „Aussetzung des Verfahrens unter Auflagen“. Ronaldinho und sein Bruder hatten in Paraguay zunächst einen Monat in Untersuchungshaft verbracht, bevor sie gegen eine Kaution von umgerechnet etwa 1,3 Millionen Euro entlassen und in einem Luxushotel unter Hausarrest gestellt wurden.

Dem Ex-Fußballer und seinem Bruder waren im November 2018 in Brasilien die Reisepässe entzogen worden, weil sie Strafzahlungen in Millionenhöhe nicht geleistet hatten. Die Strafe war verhängt worden, da sie bei der Bebauung eines Grundstücks massive Umweltschäden verursacht haben sollen.

Die Ermittlungen in dem Fall wurden inzwischen ausgeweitet; es geht um Geldwäsche und die Bildung einer kriminellen Vereinigung. 18 Verdächtige wurden festgenommen. Dabei handelt es sich größtenteils um Beamte der Einwanderungsbehörde und Polizisten.

Ronaldinho gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. So spielte er eine zentrale Rolle in dem brasilianischen Nationalteam, das im Jahr 2002 die Weltmeisterschaft gewann. Einen großen Teil seiner Karriere verbrachte Ronaldinho in Europa. Er spielte für den FC Barcelona, AC Mailand und Paris Saint-Germain. (afp)