Rummenigge stellt sich hinter Thomas Müller

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, glaubt nicht daran, dass Thomas Müller den Klub verlassen will. „Das Verhältnis zwischen Thomas Müller und dem FC Bayern ist total intakt. Er wird ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs bleiben“, sagte Rummenigge der „Welt am Sonntag“.

Zuletzt war Müller unter Niko Kovac nur Ersatzspieler. „Niko und Thomas haben sich am vergangenen Sonntag ausgesprochen. Seine Aussage war nicht glücklich. Ich glaube, Thomas ist nicht nachtragend, und natürlich ist er kein Notnagel“, so Rummenigge weiter. „Wenn Thomas zufrieden auf der Bank sitzen würde, wäre er im falschen Verein“, sagte Rummenigge. Er habe die Reaktion gezeigt, die der Klub will: „Er muss trotzdem mit der Situation seriös umgehen. Das tut er vorbildlich.“ (dts)