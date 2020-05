Söder droht Bundesliga mit „Roter Karte“ bei Corona-Verstößen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt, dass die Auflagen für die Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebes unbedingt eingehalten werden müssen. Es gehe darum, die Akzeptanz auch bei den Skeptikern zu erreichen, sagte Söder der „Bild-Zeitung“ (Samstagausgabe). „Darum ist jedes Fehlverhalten leider doppelt schwer.“

Es müsse „jedem Spieler und jedem Trainer noch einmal genau vermitteln werden, um was es da eigentlich geht“. Söder sagte der „Bild“ weiter: „Wenn einem die Gesundheitsexperten diese Vorschläge gegeben haben, wenn die Liga selbst unter großem Aufwand und mit klugen Ideen Konzepte erarbeite hat, muss man sich an diese Regeln halten. Und wenn man sich nicht daran hält, dann gibt es im Zweifelsfall eine rote Karte – so ist es im Fußball und auch im echten Leben.“ (dts)