Ungarn will Nationalfarben für Stadien: „Lasst uns alle Stadien rot-weiß-grün färben!“

Als Reaktion auf die Pläne für eine Regenbogen-Beleuchtung der Münchner EM-Arena während der Partie Deutschland gegen Ungarn planen mehrere ungarische Vereine eine Gegenaktion. Der Präsident von Ungarns größtem Fußballklub Ferencvaros Budapest, Gabor Kubatov, rief dazu auf, alle Stadien am Mittwochabend in den Nationalfarben zu beleuchten. „Lasst uns alle Stadien rot-weiß-grün färben!“, schrieb Kubatov, der zugleich Vizechef der rechtskonservativen Regierungspartei Fidesz ist, auf Facebook.

Der Aktion schlossen sich bislang unter anderem die Vereine MTK Budapest und DVSC aus Debrecen an. Der Direktor der ungarischen Staatsoper kündigte an, ein Konzertgebäude in Budapest in den ungarischen Nationalfarben anzuleuchten.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hatte es am Dienstag untersagt, die Münchner Arena beim Vorrundenspiel der DFB-Elf gegen Ungarn in den Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Aufgrund des politischen Kontextes müsse der Antrag abgelehnt werden, erklärte die Uefa.

Ungarns Parlament hatte am Dienstag vergangener Woche ein von der Fidesz-Partei eingebrachtes Gesetz verabschiedet, das Werbung für Homosexualität oder Geschlechtsangleichungen bei Minderjährigen verbietet.

Aus Protest gegen die Uefa-Entscheidung werden mehrere deutsche Fußballarenen am Mittwochabend in Regenbogenfarben leuchten, darunter das Berliner Olympiastadion sowie die Bundesligastadien in Frankfurt, Köln und Wolfsburg. (afp/oz)

