Wolfsburg-Stürmer Weghorst nimmt Kalou in Schutz

Der niederländische Fußballer Wout Weghorst hat Herthas Salomon Kalou bezüglich dessen umstrittenen Videos in Schutz genommen. „Ich hoffe nicht, dass dies so oberflächlich betrachtet wird. Das Video habe ich gesehen, ich kenne Kalou ein bisschen, halte ihn für einen super Typen“, sagte der Stürmer des VfL Wolfsburg dem „Kicker“.

Es sei „leider passiert, und ich hoffe, dass die Menschen differenzieren können und auch die vielen positiven Dinge sehen, die wir Fußballer machen“, so der Wolfsburger. Für die Ziele mit seinem Verein habe sich in der Coronakrise nichts geändert. „Wir wollen als Mannschaft wieder in die Europa League. Das ist noch möglich. Und ich will meine Leistung einfach fortsetzen, wichtig sein, Tore erzielen“, so der 27-Jährige. (dts)