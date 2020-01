Sport Görges startet Titelverteidigung in Auckland mit Sieg

Titelverteidigerin Julia Görges und Laura Siegemund sind mit Siegen beim Damentennis-Turnier in Auckland erfolgreich in die neue Saison gestartet.Görges setzte sich in der neuseeländischen Metropole mit 6:1, 7:6 (7:4) gegen Qualifikantin Greet…