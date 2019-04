Grindel-Rücktritt: FIFA und UEFA wollen „hart mit ihm sein“

Reinhard Grindel hatte am Dienstag seinen Rücktritt als DFB Chef erklärt, dabei aber nicht seine Tätigkeit in der UEFA und FIFA erwähnt. Die beiden Posten garantieren dem Funktionär eine jährliche Summe von 500.000 Euro. Die „Welt“ schreibt, dass in den nächsten Tagen Gespräche stattfinden, bei welchen man Grindel einen Rücktritt nahe lege.

Vorerst haben sich in der Causa Reinhard Grindel der FIFA-Boss Gianni Infantino und UEFA-Chef Aleksander Ceferin auf Anfrage der dpa nicht dazu geäußert. Vom Fußball-Weltverband in Zürich gab es zudem noch keine Information, ob die Ethikkommission gegen Grindel als Mitglied des FIFA-Councils Ermittlungen aufnehmen werde. Grindel hatte bei seiner Rücktrittserklärung gestern klargemacht, dass er das umstrittene Uhrengeschenk bei den Compliance-Abteilungen selbst melden werde. Sollte sich Grindel weigern, seine Ämter nieder zu legen, droht ihm eine interen Ethik-Kommission zum Thema.

In der „Welt“ wird ein hochrangiger UEFA-Funktionär wie folgt zitiert: „Er ist ein guter Typ, aber wir haben keine andere Option, als hart mit ihm zu sein.“ Der Funktionär bringt es auf den Punkt: „Für den DFB ist er nicht gut genug, aber für die Uefa schon? Das kann ja nicht sein.“ (dpa, cs)