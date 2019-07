Halep erreicht erstmals Tennis-Finale in Wimbledon

Die letztjährige French-Open-Gewinnerin Simona Halep hat in Wimbledon die Chance auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewahrt.

Die rumänische Tennisspielerin zog dank eines verdienten 6:1, 6:3 gegen die Ukrainerin Jelina Switolina erstmals in das Endspiel des Rasenturniers in London ein. Am Samstag trifft die 27-Jährige auf die US-Amerikanerin Serena Williams oder die tschechische Außenseiterin Barbora Strycova. In ihrem fünften Grand-Slam-Finale kann sich Halep Nachfolgerin von Vorjahressiegerin Angelique Kerber werden. (dpa)