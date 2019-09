Hamilton fährt Trainingsbestzeit in Singapur

Der WM-Führende Lewis Hamilton ist nach der schnellsten Trainingsrunde erneut Favorit für das Nachtrennen der Formel 1 in Singapur.

Der britische Mercedes-Pilot verwies auf dem Marina Bay Street Circuit den Niederländer Max Verstappen im Red Bull mit 0,184 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Sebastian Vettel hatte im Ferrari als Dritter bereits satte 0,8 Sekunden Rückstand auf Hamilton.

Teamkollege Charles Leclerc, zuletzt Sieger in Spa und Monza, musste sich nach einem Getriebeproblem mit Rang sechs begnügen. Titelverteidiger Hamilton hatte den Grand Prix in Singapur in den beiden Vorjahren gewonnen. (dpa)