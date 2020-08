Hansi Flick: «Ich muss mich nicht verstellen»

Hansi Flick sieht in seinem Erfolg beim FC Bayern München ein Argument für ehrliche, seriöse und ruhige Arbeit. „Es schadet jedenfalls nicht, so zu sein und so zu arbeiten“, sagte der „Trainer des Jahres“ dem „kicker“.„Viele fragen…

Hansi Flick sieht in seinem Erfolg beim FC Bayern München ein Argument für ehrliche, seriöse und ruhige Arbeit. „Es schadet jedenfalls nicht, so zu sein und so zu arbeiten“, sagte der „Trainer des Jahres“ dem „kicker“.

„Viele fragen sich jetzt überrascht, wie kann der Flick das so wuppen, der war doch vorher nur Co-Trainer. Letztendlich geht es im Leben aber darum, dass du dich mit deiner Rolle und Position identifizierst, entsprechend arbeitest und loyal bist.“

In nur zehn Monaten seit der Übernahme von seinem Vorgänger Niko Kovac führte Flick den FC Bayern zum Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Spieler loben ihn für seinen Umgang mit den Fußballern. „Das Schöne ist: Ich muss mich nicht verstellen, ich muss nichts vorspielen. Das bin ich, der da im Original rüberkommt: wie ich die Mitmenschen sehe; wie ich mit meinen Teams zusammenarbeite“, sagte der 53-Jährige. (dpa)