Herz-Spezialisten: Däne Eriksen bekommt ICD-Defibrillator eingesetzt

Ein Wandbild mit dem Namen und dem Porträt des dänischen Mittelfeldspielers Christian Eriksen an einer Wand im Fußballdorf am Ofelia Strand in Kopenhagen, Dänemark am 15. Juni 2021, drei Tage nachdem der dänische Star während des Euro 2021 Spiels zwischen Dänemark und Finnland zusammengebrochen ist. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images