Sport Kenianer Eliud Kipchoge läuft als erster Mensch Marathon unter zwei Stunden

Als erster Mensch hat der kenianische Athlet Eliud Kipchoge die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern in weniger als zwei Stunden geschafft. In Wien lief er am Samstag nach einer Stunde, 59 Minuten und 40 Sekunden über die Ziellinie.