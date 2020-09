Kerber verliert Tennis-Achtelfinale der US Open

Angelique Kerber ist bei den US Open im Achtelfinale ausgeschieden. Deutschlands beste Tennisspielerin blieb in New York beim 1:6, 4:6 gegen die Amerikanerin Jennifer Brady lange Zeit chancenlos.Brady ist bei dem ersten Grand-Slam-Turnier nach der…

Angelique Kerber ist bei den US Open im Achtelfinale ausgeschieden. Deutschlands beste Tennisspielerin blieb in New York beim 1:6, 4:6 gegen die Amerikanerin Jennifer Brady lange Zeit chancenlos.

Brady ist bei dem ersten Grand-Slam-Turnier nach der Coronavirus-Pause an Position 28 gesetzt. Damit ist bei den Damen keine Deutsche mehr im Turnier vertreten und die 32 Jahre alte Kielerin Kerber muss weiter auf ihr erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier seit ihrem Wimbledon-Sieg 2018 warten. (dpa)