Sport Kombinierer Rießle Dritter – Vierter Sieg von Riiber

Fabian Rießle hat seinen zweiten Podestplatz in dieser Weltcup-Saison in der Nordischen Kombination gefeiert. In Ramsau am Dachstein kam der Schwarzwälder auf Rang drei.Nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf hatte er 19,1 Sekunden Rückstand…