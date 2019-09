Kovac hat die Wahl: Nur Alaba und Goretzka fehlen

Trainer Niko Kovac kann für das Auftaktspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad fast mit dem kompletten Kader planen.

Beim Abschlusstraining fehlten auf dem Vereinsgelände nur die verletzten Leon Goretzka und David Alaba. Es wird erwartet, dass Kovac am Mittwochabend (21.00 Uhr/Sky) in der ausverkauften Allianz Arena einige Umstellungen im Vergleich zum jüngsten 1:1 bei RB Leipzig vornehmen wird. Philippe Coutinho und Ivan Perisic sind Startelf-Kandidaten für die Offensive. Im Mittelfeld könnte Corentin Tolisso beginnen. Die Bayern streben den 16. Auftaktsieg nacheinander in der Königsklasse an. (dpa)