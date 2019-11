Letztes Qualifying der Saison: Hamilton am schnellsten

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die letzte Pole Position der Formel-1-Saison 2019 gesichert.

Der Mercedes-Pilot verwies in Abu Dhabi seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Bottas muss wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels aber von ganz hinten starten.

Unter dem Flutlicht auf dem Yas Marina Circuit wurde Max Verstappen im Red Bull Dritter. Für Sebastian Vettel reichte es im Ferrari nur zu Platz fünf hinter seinem Stallrivalen Charles Leclerc.

Für Hamilton war es die erste Pole seit dem Deutschland-Rennen vor vier Monaten und die fünfte in diesem Jahr. Nico Hülkenberg wurde in der Qualifikation Zehnter, startet in seinen letzten Grand Prix am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) für Renault aber wegen der Strafe gegen Bottas von Position neun. (dpa)