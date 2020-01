Sport Luitz verpasst 2. Durchgang in Adelboden – Schmid stark

Skirennfahrer Stefan Luitz hat beim Weltcup- Riesenslalom in Adelboden erneut enttäuscht.Wie schon in Alta Badia kurz vor Weihnachten verpasste der 27-Jährige am Samstag in der Schweiz nach einer schwachen Fahrt erneut den zweiten Durchgang der…