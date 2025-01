Sport Es droht die Schließung von Bädern

Marode Sportstätten sorgen für eingeschränktes Sportangebot

In vielen Kommunen ist der bauliche Zustand von Sportstätten und Schwimmbädern schlecht. Mehr als die Hälfte der Kommunen nennt in einer Umfrage den Investitionsrückstand an Sporthallen „gravierend“ oder „nennenswert“.