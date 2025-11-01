Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Nach Hurrikan „Melissa“: Verwirrung an Jamaikas Flughäfen

vor 2 Stunden

Trotz Teilzeit-Kane: Bayern dominiert Bayer Leverkusen

vor 2 Stunden

Kairo: Großes Ägyptisches Museum an den Pyramiden eröffnet

vor 3 Stunden

Fünf deutsche Bergsteiger in Südtirol getötet

vor 3 Stunden

INSA: Union verkürzt Abstand auf AfD

vor 4 Stunden

Louvre-Diebstahl: Ermittlungsverfahren gegen 38-jährige Verdächtige

vor 4 Stunden

Einkaufszentrum in Frankfurt am Main nach Knallgeräuschen geräumt

vor 4 Stunden

Georg-Büchner-Preis 2025 geht an Schriftstellerin Ursula Krechel

vor 5 Stunden

Syrischer Interimspräsident al-Scharaa reist diesen Monat nach Washington

vor 5 Stunden

RB Leipzig bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet

Logo Epoch Times
Schlagstöcke und Pfefferspray

Massenschlägerei mit 340 Fußballfans: Schalke und Dortmund prügeln sich in Köln

Anhänger von Dortmund und Schalke gehen am Kölner Hauptbahnhof aufeinander los. Die Polizei spricht von hunderten Beteiligten, Festnahmen gibt es nicht.

top-article-image

Am Kölner Bahnhof prügelten sich zahlreiche Fans von Schalke und Dortmund.

Foto: Christoph Reichwein/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Im Kölner Hauptbahnhof ist es zu einer Massenschlägerei zwischen Anhängern des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei waren am frühen Samstagmorgen „insgesamt jeweils 340 Anhänger der beiden Vereine beteiligt“. Die Polizei bestätigte damit einen Bericht der „Bild“. Ein Polizist wurde dabei verletzt.
Während die Dortmunder Fans nach der Rückreise vom Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf ihre Weiterfahrt warteten, fuhr auf dem Nachbargleis ein Zug mit Schalke-Anhängern vorbei.
Diese befanden sich auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Der Zug der Schalker wurde durch eine Notbremsung im Bahnhof gestoppt – daraufhin stürmten zahlreiche Anhänger beider Lager aus ihren Zügen und gingen aufeinander los.

Schlagstöcke und Pfefferspray

Die Bundespolizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um die Gruppen zu trennen. Die Fans konnten in ihre Züge zurückgedrängt werden, die Fahrten wurden fortgesetzt. Festnahmen gab es nach Polizeiangaben nicht. Die Ermittlungen dauern aber an, unter anderem werden Videoaufnahmen ausgewertet.
Bereits vor einer Woche war es im Hauptbahnhof in Hannover zu einer Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Anhängern des FC St. Pauli und des VfL Wolfsburg gekommen. Dabei kam es zu Flaschenwürfen und Körperverletzungen, ehe die Polizei eingreifen konnte. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.