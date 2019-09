Sport Mertens und Sabalenka gewinnen US Open im Damen-Doppel

Die Belgierin Elise Mertens und Aryna Sabalenka aus Weißrussland haben bei den US Open den Titel im Damen-Doppel gewonnen.Das Tennis-Duo setzte sich in New York gegen die Australierin Ashleigh Barty und Victoria Asarenka aus Weißrussland mit 7:5…