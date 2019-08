Morgen ist das Müritzschwimmen: Das Schwimmspektal am größten deutschen Binnensee im Heilbad Waren

Die Starter-Sportbeutel sind gepackt, die T-Shirts sortiert, die Pokale poliert. Am Samstag ist es wieder soweit: Wie an jedem ersten Samstag im August findet auch in diesem Jahr das traditionelle Müritzschwimmen in Mecklenburg-Vorpommern statt, der beliebteste Freiwasser-Wettkampf in Deutschland.

Über 900 Schwimmerinnen und Schwimmer mit ihren Familien und hunderte Schaulustige zieht es in diesem Jahr zur 50. Auflage des Schwimmspektakels an Deutschlands größten Binnensee ins Heilbad Waren (Müritz). Und jährlich werden es mehr.

Bereits ab einem Alter von 12 Jahren können Schwimmbegeisterte teilnehmen. Über eine Distanz von 1.950 Metern gilt es, die Binnenmüritz zu durchqueren. Bereits jetzt gibt es 730 Voranmeldungen. Die Teilnehmer starten um 10.00 Uhr am Ostufer im Seebad Ecktannen. Für sie steht ein Shuttle bereit, das sie nach dem Schwimmen wieder zurück nach Ecktannen bringt.

Von den hartgesottenen, besonders erfahrenen Freiwasserschwimmern, haben sich 140 zum „Müritzman“ angemeldet. Für Männer und Frauen bedeutet dies, die doppelte Müritzquerung. Der Start erfolgt um 9.00 Uhr am Volksbad, während die über 700 Badekappen der übrigen Müritzschwimmer deutlich sichtbar auf der anderen Seite der Müritz auf ihren Startschuss warten.

Für die jüngsten Schwimmer im Alter von sieben bis 12 Jahren gibt es das Kinderschwimmen über 400 Meter. Die Teilnehmeranzahl ist auf 60 Kinder begrenzt und ist schon längst erreicht. Sie starten nach dem Müritzschwimmen gegen 12.15 Uhr am Volksbad.

Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt und oft sind diese schnell erreicht. Damit es keine enttäuschten Gesichter bei der Anmeldung gibt, sollten sich kurzfristig Entschlossene am Wettkampftag von 8 bis 9.30 Uhr im Seebad Ecktannen bei der Surfschule Kaminski melden, um einen der 100 Restplätze für das Müritzschwimmen zu ergattern. Für das Kinderschwimmen und den Müritzman sind nach Information des Organisators, Benjamin Nofz, keine Anmeldung mehr möglich. Die Wettkampfregeln können hier eingesehen werden.

Und für alle, die keine Startnummer mehr erhalten können, weil die Teilnehmergrenze erreicht ist, gilt: Wer sich trotzdem ins Getümmel ohne die Müritzschwimmer-Badekappe stürzt und einfach nur mitschwimmen möchte, weil er schon einmal da ist, riskiert ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit. Daher besser schon jetzt einmal den Termin für das nächste Jahr vormerken: dann fällt das Müritzschwimmen auf den 1. August 2020. (sua)