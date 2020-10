Nadal erreicht zum 13. Mal das Finale der French Open

Titelverteidiger Rafael Nadal steht zum 13. Mal im Endspiel der French Open und greift nach seinem 13. Titel bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris.Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien entschied das Halbfinale gegen den Argentinier Diego…

Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien entschied das Halbfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) für sich. Nach 3:09 Stunden verwandelte der Linkshänder aus Mallorca seinen ersten Matchball im Tiebreak des dritten Satzes.

Im Kampf um den Titel bekommt es Nadal am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun. Für Nadal war es in seinem 101. Match in Roland Garros der 99. Sieg. (dpa)