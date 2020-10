NBA-Finals gehen in Spiel sechs: Heat ringen Lakers nieder

Alles war angerichtet für den 17. Titel der Lakers-Geschichte - Bryant-Gedenk-Trikots und goldene Schuhe bei Anthony Davis inklusive. Doch die Miami Heat bleiben weiterhin ein gefährlicher Gegner und verdienten sich trotz wilder Schlussphase ein Spiel sechs.

Die Kobe-Bryant-Gedenk-Trikots haben den Los Angeles Lakers auf dem Weg zum angepeilten 17. Titel in der NBA nicht das erhoffte Glück gebracht.

In den schwarzen Leibchen verlor der Favorit in einer am Ende umkämpften Partie gegen die Miami Heat 108:111 (56:60) und muss in der Nacht zum Montag (1.30 Uhr MESZ) zu Spiel sechs antreten – statt das ganze Wochenende über schon die Meisterschaft in der besten Basketball-Liga der Welt feiern zu können.

„Wir wollten dieses Spiel gewinnen, insbesondere mit diesen Trikots an. Wenn wir unsere Fehler nicht machen, gewinnen wir auch“, sagte Lakers-Starspieler Anthony Davis, der in goldenen Schuhen aufgelaufen war. „Das müssen wir jetzt als Antrieb nutzen. Wir brauchen einen Sieg. Die brauchen zwei. Das müssen wir uns bewusst machen.“

Die Lakers enttäuschten lange und lagen die meiste Zeit der Begegnung im Rückstand, zwischenzeitlich mit elf Zählern. Erst gut sechs Minuten vor dem Ende holte sich das Team aus Kalifornien beim 97:96 wieder eine Führung – und sorgte gemeinsam mit den Heat für eine enorm spannende Schlussphase.

„Da ging es hin und her, ein starker Spielzug nach dem anderen. Wir haben einfach einen Stopp gebraucht“, sagte NBA-Star LeBron James. Mit 40 Punkten, 13 Rebounds und 7 Vorlagen wurde er seiner Rolle ans Anführer ein weiteres Mal gerecht. „Wir hatten einen höllisch guten Blick darauf, dieses Spiel und diese Serie zu gewinnen“, erklärte er.

Damit meinte er den letzten Wurf der Lakers. Danny Green bekam beim Stand von 108:109 7,1 Sekunden vor Ende von James den Ball zugepasst, war komplett frei mittig an der Drei-Punkte-Linie – und warf etwas zu kurz. Die Lakers holten den Rebound, verschluderten den Ball aber und kassierten durch die folgenden Freiwürfe noch zwei Punkte.

Trotz des Erfolgs waren aber auch die Heat-Profis nicht ganz glücklich mit dem Abend. Schließlich hatten sie zwischenzeitlich elf Punkte Vorsprung aus der Hand gegeben und am Ende Glück gebraucht. „So, wie wir dieses Spiel beendet haben, bringt uns das nicht weiter“, monierte Heat-Star Jimmy Butler, der mit 35 Punkten, 12 Rebounds und 11 Assists eine bärenstarke Leistung ablieferte. „Wir müssen besser werden.“ (dpa)