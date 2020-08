NBA-Star Antetokounmpo leistet sich Ausraster

MVP-Kandidat Giannis Antetokounmpo hat sich mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner angelegt, ihm eine Kopfnuss verpasst und ist dafür vom Feld gestellt worden.Auslöser des Ausrasters im zweiten Viertel beim im Grunde…

MVP-Kandidat Giannis Antetokounmpo hat sich mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner angelegt, ihm eine Kopfnuss verpasst und ist dafür vom Feld gestellt worden.

Auslöser des Ausrasters im zweiten Viertel beim im Grunde bedeutungslosen Spiel des Titelfavoriten Milwaukee Bucks gegen Wagners bereits ohne Playoff-Chancen verbliebene Washington Wizards waren dem Augenschein nach zwei Zweikämpfe. Antetokounmpo, der zum zweiten Mal in Serie als wertvollster Spieler der Hauptrunde ausgezeichnet werden könnte, droht eine Sperre.

Erst schob Wagner seinen Gegenspieler unter dem Korb der Bucks mit dem Körper aus dem Weg für einen möglichen Offensiv-Rebound, im direkten Gegenzug lief der Grieche scheinbar absichtlich in den von Wagner gestellten Block und bekam ein Foul gepfiffen. Schon in dieser Szene waren die Köpfe nah beieinander. In der nächsten Unterbrechung ging Antetokounmpo dann sichtlich aufgebracht auf Wagner zu und verpasste ihm vor den Augen von Bucks-Trainer Mike Budenholzer die Kopfnuss. Zu diesem Zeitpunkt führten die Bucks bereits deutlich, am Ende gab es ein 126:113 für das beste Team der Eastern Conference.

Antetokounmpo kassierte dafür ein sogenanntes Flagrant 2 Foul und durfte nicht weiterspielen. Nach ESPN-Angaben war es das insgesamt vierte Mal in seiner NBA-Karriere, dass der 25-Jährige vom Feld gestellt wurde. Ihm droht eine Strafe durch die NBA. (dpa)