Sport NHL: Kühnhackl trifft bei Islanders-Sieg gegen Minnesota

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg gefeiert.Das Team aus dem Stadtteil Brooklyn besiegte auswärts die Minnesota Wild 3:1 (0…