Niederlande wahren Chance auf Finalturnier – Schotten patzen

Mit dem Ex-Bremer Davy Klaassen in der Startformation hat die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande ihre Chance auf das Erreichen des Finalturniers in der Nations League gewahrt.

In der Gruppe A/1 besiegten das Team von Bondscoach Frank de Boer vor leeren Rängen am Sonntag Bosnien-Herzegowina dank zweier Treffer von Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool in der Anfangsphase (6./13.) sowie einem Tor von Memphis Depay (55.) mit 3:1 (2:0). Die Niederlande könnten mit einem Erfolg am Mittwoch in Polen doch noch den Gruppensieg schaffen. Den Treffer der Gäste, die nun in die Liga B absteigen, hatte Smail Prevljak (62.) erzielt. Es war der erste Sieg der Elftal im fünften Spiel unter der Regie von Trainer de Boer.

Schottland verpasste drei Tage nach der Qualifikation für die EM in der Gruppe B/2 den vorzeitigen Aufstieg in die A-Gruppe der Nations League durch eine 0:1-Niederlage in der Slowakei. Finnland kam in der Gruppe B/4 zum vierten Sieg. Der Ex-Schalker Teemu Pukki (7.) und Robin Lod (45.+1) sorgten in Bulgarien für den 2:1 (2:0)-Erfolg. Union-Berlin-Profi Jan Pojanpalo musste nach 35 Minuten angeschlagen vom Feld. Der Leverkusener Lukas Hradecky parierte einen Foulelfmeter von Galin Iwanow (60.), sechs Minuten später musste er sich aber beim nächsten Elfer durch Dimitar Ilijew geschlagen geben. Finnland bleibt Zweiter (12 Punkte), da Wales gegen Irland 1:0 (0:0) erfolgreich war (13). (dpa)