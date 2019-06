Österreicher Thiem wieder im Halbfinale der French Open

Vorjahres-Finalist Dominic Thiem steht bei den French Open erneut im Halbfinale. Der Weltranglisten-Vierte setzte sich bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Paris in 1:47 Stunden souverän mit 6:2, 6:4, 6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow durch.

Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Thiem am Freitag auf den Hamburger Alexander Zverev oder den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien. Das zweite Halbfinale bestreiten der elfmalige Roland-Garros-Champion Rafael Nadal aus Spanien und der Schweizer Roger Federer. Thiem erreichte zum vierten Mal nacheinander bei dem Sandplatz-Turnier in der französischen Hauptstadt das Semifinale. (dpa)