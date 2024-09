Sport Platz für rund 40.000 Zuschauer

Olympia 2040: NRW plant Stadion, das nach den Spielen zur Mini-Stadt wird

Eine temporäre Arena für 40.000 Zuschauer soll in NRW für Olympia entstehen. Danach könnten die Tribünen in Büros und Kitas umfunktioniert werden, so der Plan der Landesregierung.