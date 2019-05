Sport Playoff-Aus für Grubauer – Nachnominierung für WM möglich

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist mit Colorado Avalanche in den NHL-Playoffs ausgeschieden und könnte damit in den kommenden Tagen zur Weltmeisterschaft in die Slowakei nachreisen.Der Stanley-Cup-Sieger des Vorjahres verlor mit…