Sport Tour de France

Pogacar gewinnt erste Pyrenäen-Etappe und baut Führung aus

Erste Pyrenäen-Etappe, erste Bergankunft: Tadej Pogačar zeigt seine Klasse als Kletterer und gewinnt in Pla d'Adet. Der Slowene bleibt in der Gesamtwertung an der Spitze.