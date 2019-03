Bayern-Poker mit Coman: Narrt Kovac Liverpool Manager Klopp?

Am Mittwoch kommt es zum großen Champions-League-Achtelfinal-Showdown zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool. Nach dem 0:0 beim Hinspiel an der Anfield Road stehen die Karten für die Bayern sehr gut. Im Heimspiel kann der Aufstieg in das Viertelfinale vollzogen werden. Dabei versucht der Bayern Trainer Niko Kovac alle möglichen Tricks, damit er den Gegner aus dem Konzept bringen kann. Liverpool Manager Jürgen Klopp soll gewissermaßen ausgetrickst werden.

Bereits im Hinspiel war Kingsley Coman angeschlagen in die Partie gegangen. Danach zwang ihn ein Muskelfaserriss zu einer Pause. Jetzt ist der französische Wirbelwind wieder im Einsatz und zeigte sich am Montag bereits einsatzbereit beim Training. Dabei stellte sich für so manchen Experten die Frage: Würde Bayern Trainer Niko Kovac den quirligen Flügelflitzer gegen Liverpool wieder einsetzen? Wäre ein Einsatz gegen die harten Engländer nicht ein zu großes Risiko für den verletzungsanfälligen Knöchel von Coman?

Bayern gegen Liverpool Favorit?

Eines ist im Vorfeld klar: Die Bayern wollen den Liverpool Manager mit einer gefinkelten Aufstellung überraschen. Wird Coman von Beginn an spielen oder lässt man den zuletzt stark aufspielenden Franck Ribery von der Leine? Zudem fehlte mit Stürmerstar Robert Lewandowski die gefährlichste Offensivkraft beim Bayern Training am Montag. Auch hier will man wohl Jürgen Klopp eine nächste Aufstellungvariante präsentieren. Der deutsche Liverpool Manager hat einiges an Hausaufgaben zu erledigen.

Die Partie zwischen dem FC Bayern und FC Liverpool findet am Mittwoch den 13. März 2019 statt. Spielbeginn ist 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena. Für all jene, die diesen Champions League Kracher nicht live im Stadion miterleben können, gibt es die Möglichkeit, per Livestream die Partie zu verfolgen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht, hingegen bietet der Pay-TV-Sender Sky das Spiel in Deutschland und Österreich live an. Zudem kann die Partie auch via SkyGo im Livestream verfolgt werden. Ab 0 Uhr ist bei DAZN die Möglichkeit vorhanden, das Spiel im Re-Live-Modus anzusehen. (cs)