Sport Pole für Verstappen – Hamilton Dritter, Vettel Fünfter

Max Verstappen hat sich zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere die Pole Position gesichert.Der 21 Jahre alte Niederländer raste in seinem Red Bull in der Qualifikation für den Großen Preis von Ungarn auf Platz eins. Verstappen, der zwei der…